明天就是雙十國慶，澳洲前總理莫里森（The Hon. Scott Morrison MP）今天抵達台灣，總統府表示，蔡英文總統將於明（10）日下午，於總統府內接見莫里森。也盼透過此次「玉山論壇」，和來自多個國家的專家學者及領袖對話交流與經驗分享，為印太區域的經貿發展和多元創新，開拓更多可能性。

莫里森此行將出席國慶慶典活動及「玉山論壇」等訪問行程，總統府發言人林聿禪表示，總統府誠摯歡迎堅定支持台灣的國際友人來訪，蔡總統將於明天下午，於總統府內接見莫里森。

她說，莫里森曾於2018年至2022年擔任澳洲總理，此行為首度訪問台灣，這也是繼9月底「澳洲國會跨黨派參眾議員訪問團」來訪後，短時間內再度有澳洲民主夥伴來台訪問。

林聿禪表示，總統府誠摯感謝莫里森以實際行動來訪支持台灣，也盼透過此次「玉山論壇」，和來自多個國家、數百名專家學者、國際領袖的對話交流與經驗分享，為印太區域的經貿發展和多元創新，開拓更多可能性。

她也表示，台灣與澳洲同為太平洋區域的國際合作夥伴，彼此共享民主、自由的普世價值，我們期待透過這次交流，讓台澳經貿往來更為頻繁、且更加深化，為雙方開創更多合作契機。