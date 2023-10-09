國民黨總統參選人侯友宜今天提出國民黨與民眾黨各派兩人坐下來談的模式，磋商藍白合作。侯辦下午指出將由競辦執行長金溥聰與黨部祕書長黃健庭作為代表。民眾黨總統參選人柯文哲競選辦公室發言人陳智菡表示，柯文哲已清楚表達，現階段「第三方公正民調」就是能體現民意的整合方式，此一前提先確立，再來談見面磋商，應是較好的安排。

侯辦今天下午以新聞稿說明，針對藍白合後續進行程序，國民黨中央黨部與侯辦決定，將由競辦執行長金溥聰與黨部秘書長黃健庭為代表，與民眾黨進行初步磋商，正式啟動藍白合作，並呼籲，雙方儘快一起坐下來，只要是彼此關心的議題，不設前提，都可以討論。

陳智菡指出，柯文哲已清楚表達，現階段「第三方公正民調」就是能體現民意的整合方式，以確認在野陣營合作能推出最強候選人，完成2024政黨輪替，不辜負選民期待。此一前提先確立，再來談見面磋商，應是較好的安排。