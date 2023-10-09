美國媒體彭博發文點名台灣崇越、漢唐、亞翔與矽科宏晟等4台廠協助華為晶圓廠建立基礎設施，引發美國對台廠或中國擴大制裁的憂慮。台灣資深半導體業人士分析稱，台廠進行華為建廠工程屬環保與廠務系統工程，與半導體技術無關，未明確違反禁令，美方此舉僅為敲山震虎，警告意味濃厚。美中關係正在趨向和緩，短期內不會對兩岸半導體業祭出更多裁罰與禁制措施。

台灣資深半導體分析人士吳梓豪撰文指出，美媒點名4家業者並曝光華為在深圳佈局的3座晶片廠鵬芯微、鵬芯旭以及升微旭，示警意味濃厚，試圖讓台廠減少承接中國尤其是受制裁中國企業的訂單。顯見台灣半導體設備材料廠目前處境尷尬，因此也被迫噤聲，不願成為美中衝突再起的炮灰。

文章指出，2023年4月美硬碟大廠希捷（Seagate）就曾違反出口禁令向華為售價值11億美元的硬碟產品，之後與美國政府達成和解，支付罰款3億美元，此 舉也達到殺雞儆猴效果。

目前美媒雖點名4家台廠，但也未明確指控其違反美方的禁令，被挑中的台廠也是最無害的，目的是營造肅殺氛圍，警告原本就受惠於去美化的台廠謹守分際，甚至也包括歐美日韓相關業者，要他們盡量不要承接中國的訂單或有繞道轉售的想法，以免踩到紅線。

文章分析稱，面對美國敲山震虎之舉，中國官方或華為也似乎不那麼在意。因為中美雙方正積極準備11月舊金山APEC的習拜高峰會，近期除了多位美方高層官員接連訪華，美國會議員亦組團前往中國拜訪，中美關係氛圍正在改善。華為發布Mate60並宣布回歸手機市場以來，外界預期美方可能擴大管制措施，但僅更新實體名單及對少數幾家台廠提出警告，顯見在中美峰會到年底前都不會有更強硬的制裁措施或影響較大的管政策出台。

分析指出，目前美國有較大可能採取動作的是針對代工麒麟9000s的中芯國際南方廠，嚴控其先進設備以及零部件取得以及相關維修，並重新審視所有封堵環節的漏洞，制裁擴大到整個中芯國際集團的概率不大。在中美關係趨緩的前提下，華為Mate60雖然突破美國封鎖，年底前美方應不會有大層面的制裁政策。

文章強，中國雖以舉國之力尋找美國半導體封鎖的突破口，但技術發展有一定規律，不計代價地舉國投入當然能加快速度，但技術積累與時間還是避不開。麒麟9000s的生產幾乎全部依賴國外設備在南方廠生產，跟真正的國產化沒有太大關係，雖然它可以稱為「國產晶片」，但目前在N+2的7nm環節設備國產化率目前還不到10%，主要還是得依賴進口設備，這與使用國產設備生產還是有很大的區別。當務之急就是要提高產品良率，如果良率無法提升會造成產能不足以及過高成本，若要發展較高水準的N+3，更是難上加難，這是中芯國際與華為需要共同努力的。

文章最後說，在未來的追趕過程中，政府也扮演很重要的角色，必須盡力給行業爭取時間，避免升高局勢，半導體業還需要不少時間去推進國產化，一切對抗性政策都是拖行業的後腿。不提高對抗、不拖行業後腿以及能給予行業強力支援的大智慧政府將是中國半導體能否快速成功的關鍵因素。