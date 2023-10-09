開元港翻覆船隻打撈作業，經國軍潛水團隊及當地自發性潛水員合力協助，9日提前打撈完畢。（台東縣政府提供／蕭嘉蕙台東傳真）

台東蘭嶼鄉5校受小犬颱風重創，目前災復進度已達80％，椰油國小預計11日復課，其餘4校力拚恢復水電供輸及完成網路通訊修護；另外，開元港船隻打撈作業於日提前完成，往返台東、後壁湖與蘭嶼客輪將陸續復航。

小犬颱風帶來17級強陣風重創蘭嶼，造成蘭嶼高中及4所國小學校教室結構受損嚴重、戶外設施毀損，台東縣政府環保局支援5校30萬元的清運人力經費，協助校園環境整理與清運作業。

台東縣環保局表示，已協助蘭嶼地區清理百噸廢棄物，目前清通道路，持續進行校園整復，至於廢棄物清運則待研議。

台東縣教育處表示，截至8日止蘭嶼5校校園環境清潔完成80％，且已逐步恢復椰油國小、蘭嶼高中2校供水、供電及網路通訊，其餘3校努力於連假後恢復供水、供電及網路通信設備。

教育處長蔡美瑤指出，椰油國小已恢復全校水電供輸，校園大型垃圾依排定8日下午入校清除，並預計於11日復課。

另外，開元港翻覆船隻打撈作業，經過國軍潛水團隊9人及當地自發性潛水員合力協助下，接連3日打撈上岸59艘船隻，2艘無法尋獲，經研判全港池已打撈完畢。

台東縣長饒慶鈴說明，打撈上岸的船隻，近日將出動拖板車等重型機具運至鄉公所指定地點，船主可逕自帶離修復，情形嚴重全毀者，也將由環保單位協助運離船殼等廢棄物。

由於開元港航道提前復通，往返台東、後壁湖與蘭嶼間客船航班部分，後續將逐漸恢復正常航班。