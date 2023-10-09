南投縣長許淑華邀請大家早上參加國慶升旗大聲唱國歌，下午到中興新村逛茶博會。南投縣政府提供

10月10日是中華民國國慶日，南投縣長許淑華9日特別在臉書邀請南投縣鄉親朋友，10日上午7點50分在南投縣體育場大門前廣場，一起大聲唱國歌為中華民國112歲慶生，下午再一起到中興新村體驗茶博會。

為慶祝中華民國112年生日，縣府將於10日上午7時50分在南投縣立體育場舉行「宜居城市、幸福南投」國慶升旗典禮，縣長許淑華親自主持，現場也將準備1500支小國旗，還有1000份農產品小禮物發送給現場民眾，送完為止，歡迎民眾踴躍參加。

主辦該場升旗典禮的縣府民政處表示，此次升旗典禮縣長將率縣府團隊和各機關團體代表、民眾一同參與，另還有來自南投市的50位幼稚園小朋友及40位新住民，揮舞著小國旗，共同體驗人生第一次升旗典禮，也象徵著傳承與族群融合。

國慶升旗典禮中將安排同德高中管弦樂團表演，中華民國青天白日滿地紅國旗會在營北國中護旗隊的護衛下進場，隨後，旗手將在平和國小小朋友領唱國歌及三光國中樂隊演奏國旗歌聲中，將國旗緩緩升起，為升旗典禮迎來最高潮。

國慶日因正值4天雙十連假最後1天，縣府也在縣體育場設置農特產品展售會，連續假期還沒玩夠買夠的朋友可以到體育場參加國慶升旗後，再逛農特產品展售會，或到鄰近中興新村逛茶博會品好茶，順便採買南投特產返回工作崗位跟同事分享，為4天連假畫下完美句點。