以巴衝突情勢增溫，馬來西亞副首相阿末扎希今天在國會中指出，外交部決定從巴勒斯坦人民人道主義信託基金帳戶中撥款馬幣100萬令吉，援助巴勒斯坦人民。

馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）昨晚在前身為推特（Twitter）的X平台上發文表示，馬來西亞始終支持巴勒斯坦人民的奮鬥。他並批評國際社會對巴勒斯坦人民遭受暴行和壓迫的問題上採取了偏袒作為，如此的不公義也讓數百名無辜生命成為受害者。

根據大馬媒體「新海峽時報」（New Straits Times）、東方日報、星洲日報報導，阿末扎希（Ahmad Zahid）今天在國會披上印有巴勒斯坦旗幟的圍巾表示，大馬必須立即採取行動，並呼籲所有國會議員到議會廳捐款箱捐款，援助巴勒斯坦人民，象徵團結。

阿末扎希為以巴衝突事件報告指出，外交部負責管理巴勒斯坦人民人道主義信託基金（AAKRP），已同意從這筆基金中撥款100萬令吉（約新台幣700萬元），援助巴勒斯坦人民。

對於以巴衝突，他認為，馬來西亞的立場和外交政策明確，也未曾改變，所有的衝突都可以透過談判桌解决。巴勒斯坦要擺脫以色列的非法占領，建立一個以東耶路撒冷為首都的主權獨立國家。

阿末扎希說，朝野政黨雖會對各種議題有不同爭論，但面對巴勒斯坦發生問題時，國會議員應團結一致，馬來西亞會捍衛巴勒斯坦人民權益。

另外，伊斯蘭黨祕書長達基尤丁（Takiyuddin）表示，伊斯蘭黨已指示黨員在13日（週五）的穆斯林祈禱集會後組織聲援巴勒斯坦人民。

以巴衝突情勢增溫，哈瑪斯突襲行動造成逾千人死傷。另據大馬穆斯林關懷協會（Muslim Care Malaysia Society）在社群媒體平台臉書（Facebook）貼文說，由馬來西亞人於2013 年捐款興建的清真寺（Muhammad Al Amin）在這次衝突中已被炸毀。

大馬外交部聲明顯示，馬來西亞重申巴勒斯坦人的合法權利，主張他們有權在以1967年以前邊界為基礎的國際公認邊界範圍內和平居住，並以東耶路撒冷為首都，以及巴勒斯坦人返回家園與取回財產的不可剝奪權利。（