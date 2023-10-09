雲林縣9日新增8例登革熱確定病例，分別為古坑鄉6例、斗六市1例，西螺鎮1例，全縣累計494例，已逼近500例，防疫人員持續進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業，同時展開附近住戶健康監視、診所發燒症狀就醫民眾追蹤關懷。

雲林縣目前經疾管署確認確診已累計494例，其中古坑鄉380例最多，其次斗六市84例，另外斗南鎮6例、林內鄉6例、虎尾鎮6例、西螺鎮5例、莿桐鄉3例、台西鄉1例、大埤鄉1例、麥寮鄉1例、二崙鄉1例。

縣衛生局表示，近日秋夜漸涼，但白天仍是豔陽高照，早晚溫差很大，正是病媒蚊孳生的好氣候，家戶應嚴防病媒蚊孳生。請民眾提高警覺，加強戶內外環境整理清查，千萬不可因為天氣轉涼而掉以輕心。

衛生局指出，病媒蚊對於叮咬對象並無選擇性，一旦社區內發生登革熱病例，則每個人都有可能被病媒蚊叮咬而感染，作好社區內病媒蚊孳生源清除工作，不僅利己也幫助他人，社區經常維持無病媒蚊孳生的最佳環境，就不必擔心社區流行登革熱。