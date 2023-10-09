掉下水圳的雛鳥，又被線纏住，幸好官田水雉生態教育園區的巡守員及時發現。（官田水雉生態教育園區提供／張毓翎台南傳真）

官田水雉生態教育園區主任李文珍說，有的水圳很深，救援時也是「心驚驚」，但最怕的還是沒救到鳥仔。（呂志怡提供／張毓翎台南傳真）

少數水圳有斜坡設計（紅圈處），但實際測量寬度僅5公分，助益不大。（官田水雉生態教育園區提供／張毓翎台南傳真）

農業部生物多樣性研究所、林業署嘉義分署日前與當地巡守員會勘，希望能改善現況。（林業署嘉義分署提供／張毓翎台南傳真）

台南市官田區是水雉主要棲息地，農田旁的水圳卻成「隱形生態殺手」，其兩側垂直平滑的U字型「三面光」設計，繁殖期過後，出生不久的鳥寶寶，一不小心水圳，就無法爬上來，有時還上演親鳥冒險跳下去護子的景象，如果沒有被發現，往往只有死路一條。

相較早期使用泥土，現代化的水圳使用水泥興建，並採三面垂直平滑的U字型「三面光」設計，降低漏水或潰堤機率，但也因為這項設計，儼然成了生物陷阱。

「別說是鳥類，連蛇都爬不上去！」官田水雉生態教育園區主任李文珍觀察，園區附近的農田水圳都是「三面光」設計，其中，有的裡面還增設一個高低差超過20公分的垂直斷面，有的則如同「無尾巷」，讓生物沒有地方逃出，即使發現少數有斜坡設計，但實際測量寬度僅5公分，助益不大。

李文珍說，這樣的水圳設計，不僅讓生物無法爬上來，水流也變得很急，若下大雨，生物容易被沖走，有的小水圳在菱角田旁邊，很容易讓雛鳥掉下去，過去經常發現掉進水圳的生物除了水雉，還有彩鷸、白腹秧雞等，一接獲通報，園區巡守員想盡辦法把牠救出，有的水圳很深，救援時也是「心驚驚」，但最怕的還是沒救到鳥仔。

農業部生物多樣性研究所、林業署嘉義分署日前與當地巡守員會勘；生物多樣性研究所保育推廣組組長薛美莉表示，後續會和林業署開平台會議，邀請農水署一起討論改善方法，屆時她會提出國內外案例作參考，或是建議如未來在某些水圳節點做45度的緩坡，讓生物能爬得上去、走得下來；若會議有結論，也考慮在官田建立一個示範區，如果成效佳，再逐步推廣。