情人眼裡出西施！中國大陸江蘇一場婚禮最近再掀起網友熱議。一對「重女輕男」新人婚禮上遭賓客們嘲諷，體重200公斤新娘更是被酸到當場落淚，而新郎當時的舉動，不只讓賓客們感到羞愧，也暖炸許多網友。

據悉，這對量級差距極大的新人雖早已做好心理準備，但他們一出現在會場，還是引來旁人異眼眼光，就連賓客們也此起彼落的嘲笑新娘，讓新娘在本該露出幸福笑容的宣讀誓言環節，當場難過落淚。

新郎給新娘深情擁抱。（圖／翻攝自微博）

而新郎在愛人最需要支援的時候，直接給新娘大大的擁抱，還不斷安慰直到對方情緒平復下來。新郎也在環節結束後，提醒所有人「你們受邀來是為了祝福，不是取笑我的妻子」。

新郎含淚表示，「當我決定娶她的時候，很多人反對或質疑我是為了錢，但這不是真的。我愛著她的優點和缺點，我相信不論是肥胖還苗條，醜陋或美麗，富有或是貧窮，只要靈魂相互契合，其他都不再重要」。最後流淚喊沒人理解他們為了在一起付出的努力，讓賓客們羞愧得沉默；網友看了暖心又心疼。

更多 CTWANT 報導