王允之（左）和福地祐介在《動物感傷の清晨》中有大尺度的床戲。（高雄電影節提供）

高雄電影節於7日正式開幕，電影《動物感傷の清晨》今（9日）進行亞洲首映，導演王育麟、策劃Ross Buchanan攜演員福地祐介、王允之、尹馨出席暢聊拍片心得，3位演員在片中均有大尺度突破，導演王育麟透露，尹馨對於親密戲的拿捏很有經驗，相對不用擔心太多，而福地祐介和王允之都是首次挑戰床戲，王允之更有全裸演出，劇組特別找來親密關係協調員幫忙排戲，她坦言有協調員確實比較有安全感，「雙方都清楚會做什麼動作，事後也比較不會有心裡不舒服的狀況」。

《動物感傷の清晨》點出當代社會共通的孤寂疏離，全片只有25句對白，大尺度情慾場面在台灣電影圈相當少見。尹馨飾演性工作者，一幕在床上接待恩客，同時伸腳搖嬰兒床的畫面令人印象深刻，尹馨分享做那動作當下很自然，現實上也很多女性都是這樣，突顯母親哺育下一代的身分、工作，還有帶給別人慰藉的感覺。有種接受命運安排的淡然感，目前是否已遇到命運安排的那個人嗎？她笑說：「是還沒有！」而日前被周刊拍到與導演錢人豪深夜單獨吃火鍋，她無奈回，是在聊新劇的合作，「我不知道為什會報這個！那都是4月的照片了」。

首度和小嬰兒演對手戲，尹馨也直呼開了她的眼界，像是如何用身體去和嬰兒培養默契，尤其是早餐店裡哺乳那顆鏡頭難度很高，需要請生母擠出乳汁塗在自己胸口，再看嬰兒願不願意賞臉，「要看他心情好不好，因為也不能改天再拍，一個場景改天拍，可能又是幾十萬支出」，不過下戲後還是很喜歡跟她對戲的嬰兒，甚至追蹤了對方的臉書粉專。至於有沒有因此更想生小孩？現年45歲的尹馨直言：「看命運的安排，我都OK，但如果遇到可能也快不能生了。」

王允之在片中飾演尹馨的年輕時期，首次演出裸露戲，她透露接演時並沒有考慮太久，「性慾這件事在戲劇裡展現滿正常的，台灣拍戲不習慣把這些搬到檯面，當初導演邀請我，我覺得滿好的機會」，不過當時正逢疫情期間，沒時間上健身房，她坦言一直以來都有身材焦慮，「但我覺得比較重要的是要放下焦慮，不是餵養焦慮，鏡頭上可能不是像模特一樣那麼完美，但最後看完覺得我的身體很自然，我很喜歡」，尹馨則在一旁笑說，自己從小就被說胖，但現在可以忽胖忽瘦，對於焦慮就比較還好了。

福地祐介則分享，因為拍攝時正好是疫情爆發之時，被迫停工兩三個月，反而排練時間變長多了時間做心理準備，讓電影更加分，他為該片減重15公斤，表示親密的戲一定要彼此的心貼合，自己也有用身體改變來連結角色，這對表演來說很重要。王育麟笑說一場福地祐介淋浴的戲，其實只需拍到上半身，福地祐介卻連褲子都脫掉，直言需要身歷其境才感受到是真的在洗澡，敬業程度讓王育麟很驚訝，打破他對日本演員較保守的既定印象。