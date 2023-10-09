台灣許多傳統行業以師徒制為規則，學徒們得要成功出師，薪水才能大幅提高。一位初入輪胎店當學徒的23歲男子表示，學徒的起薪含勞健保、周休二日為26K，花5年出師後薪水可以突破4萬元，但他認為若無法順利出師，這段學習的時間就是浪費時間，讓他相當煩惱，貼文曝光後引發熱議，許多人對於輪胎店師傅月薪4萬元感到驚訝，認為根本是做功德，不過也有內行人說明，其實輪胎店是暴利行業，出師後自行創業才有錢途。

原PO在Dcard發文指出，他在輪胎店當學徒1個月，起薪含勞健保、周休二日、偶爾國定假日為26K，花5年學到出師後薪水有望突破4萬元，「我知道以學徒的身分領這樣的薪水很不錯了」，但他仍覺得學徒薪水看不見未來，包括可能連續3、4年只領基本薪資、無法學到出師等，讓原PO忍不住考慮，「不禁覺得我是不是該繼續待在同一個領域」。

對此，許多網友紛紛回應，「哇X，做到出師只能4萬，做功德的吧」、「我有沒有聽錯什麼？學徒26K勞基法最低薪資算是很不錯了？要不要再感恩戴德一下…難怪一些徵才網站可以把一些基本的勞基法，當作公司的福利政策！年輕人別有這樣的思維好嗎？促進慣老闆的生態舒適圈…」、「出師4萬？什麼狗屎薪水，哈哈，實習生都3W5了」、「不如直接簽下去當兵，退役接著做保全，每天看報紙＋滑平板等下班，爽爽的～」。

另外也有內行人分享輪胎業的生態，「這個行業後續要自行當老闆才有錢途與前途，輪胎是一種暴利行業，好好學，好好做。如果未來有計劃開設相同類型的行業，請務必把『資源』納己，資源很重要。像我認識原本的蘆洲輪胎老闆，現在都加盟馳加米其林，他的店面新北就高達6間。另外普利司通的品牌旗艦店也有數間。可見輪胎利潤不低，重點是資源跟技術要到位」。