大陸重慶一名女子近日探訪某間恐怖主題酒店，只見房間裡垂掛著白色花圈，靠牆立著三口棺材，桌上還放著骨灰盒，讓她看了後背直冒冷汗，表示自己駕馭不了。對此，酒店回應，其為恐怖主題房，大多數體驗者都會在裡面睡覺。

《九派新聞》報導，魁魅樓酒店客服表示，這是酒店的一個主題房，主要用於鬼戲深度劇情體驗，製造恐怖氛圍，以及展現故事情節，NPC會與玩家互動，「我們的玩家主要是年輕人，大部分體驗棺材奇案房的人，都是在裡面睡的，也可以選擇到普通客房休息。玩家睡覺時，房間內不會有嚇人的機關或NPC。」

工作人員透露，該酒店為全國首家恐怖驚悚主題酒店，於今年4月正式營業。該酒店為沉浸式劇場，以探索解密和觀看演繹為主。室內面積大約2萬平方米，室外面積2.5萬平方米。其時間設置在民國時期，玩家入場需換上民國時期的服裝。

「除了棺材房，還有冥婚房和娃娃房是比較恐怖的房間。」他說。冥婚房的床頭貼有「喜」字，櫃子上擺放著兩個牌位和紅燭，中間有一面鏡子。娃娃房的整體布置偏復古風，天花板上懸吊著多個木偶娃娃。三個房間內部的光線較為昏暗。

據了解，該酒店按照價格和不同權益分為四類房型，目前優惠後的價格為A類房999元，B類房899元，C類房699元，D類房499元。除住宿外，酒店包含晚餐，夜宵和早餐，晚餐為看夜景吃火鍋。只有購買A類房型的玩家，能體驗上述三種主題房。

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