教育部近日「0-6歲國家一起養」系列廣告影片引發爭議，被批養小孩就得犧牲自己的興趣，只會讓人更不想生小孩。教育部繼透過新聞稿、臉書小編雅婷道歉，挨批有事小編扛，教育部長潘文忠隨後也在個人臉書為這次不當的廣告表達深切的歉意。這是教育部在24小時內，連3次道歉。國民黨立委王鴻薇及名嘴歷史哥都發文猛批，對潘文忠的道歉，網友表示失望，還說當初因反送中而投給蔡英文是這輩子做過最錯誤的決定。

教育部推行「0-6歲國家一起養」政策，上個月釋出宣傳廣告片，內容為一名2寶爸帶妻兒返家探親，強調獲得國家補助，有錢訂購公仔請媽媽代收，媽媽先是質疑兒子都當爸了還玩那些「尪仔」，接著擅自決定把公仔錢拿去買「更有用的東西」，改買嬰幼兒的玩具和圖書。劇情台詞引發網友不滿，認為有歧視之意，逾4000名網友按倒讚，教育部一開始先是刪除留言，卻湧入更多網友留言砲轟，8日下午只好悄悄下架影片。

PTT更有網友挖出「前傳」影片畫面，劇情中小孩衝康爸爸說要買遊戲機，爸爸大驚失色，被老婆臭臉質疑」；還有續集，小孩喊機器人來了，爸爸說我也要玩，老婆馬上臭臉，沒有為老公的童心感到可愛而是不耐煩。鄉民直酸：活脫脫就是一個硬派寫實的台男悲歌，另類的山道猴子。

教育部今(9日)發道歉啟事，但王鴻薇指出，這則道歉啟事署名「教育部社群編輯雅婷」，質疑整部影片從編劇、拍攝到主管單位監督核定，按照責任歸屬上，教育部長潘文忠不用道歉嗎？相關核定主管不用道歉嗎？「請問一下文忠你在哪裡？是有責任就躲起來嗎？」歷史哥也用天線寶寶哏圖酸「責任來，小編扛」。PTT鄉民直批「推一個小編出來道歉有沒搞錯」、「雅婷真可憐，被上層長官推出來坦」、「揹了一個黑鍋」。

有鄉民解說：教育部臉書小編「雅婷」，在反霸凌、性平及育兒津貼等政策，透過漫畫及生動的文字，進行政策溝通。但「雅婷」不是一個人，而是由4、5位2、30歲的年輕人組成，包括潘文忠的幕僚2人及教育部新聞組成員2、3人，分別具美術、傳播、行銷企畫的背景。

該鄉民直呼「真正該負責的躲後面，用個臉書虛擬小編道歉，偉哉教育部！」潘文忠今天(9日)下午終於發文表示：這次的事件，除了立即可做的檢討，我也向國人保證，我會持續關注掌握社會溝通成為工作重要環節，讓各單位在製作媒體宣傳內容時，也替教育部的理念與價值把關。

潘文忠強調「最後，讓我再次為對於本次不當的廣告，表達深切的歉意！」但網友仍不領情表示：「從上次答應要讓去奧運的選手搭商務艙結果根本沒有到現在做出這種白癡影片已經不意外了，你們真的很讓人失望，真心覺得當初因為反送中而投給蔡英文是這輩子做過最錯誤的決定！」