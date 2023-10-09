稱霸中南部水域的外來種、魚虎，每逢夏季繁殖高峰期，成魚護集結成魚球的幼魚外出獵食，因此南投縣府與日月潭漁會等電撈魚虎球防治，日月潭漁民發現入秋後魚虎二次抱卵，魚虎球大爆發，再度展開電撈魚虎球作業，今年電撈突破3萬大關，恐破前年3.4萬尾紀錄。

日月潭漁會指出，今年再獲台電公司經費挹注，7月展開電撈魚虎球移除防治作業，依往年經驗，10月、入秋後鮮少出現紅色魚虎球，今年潭區入秋後魚虎球大爆發，應該是「二次抱卵」的魚虎球，持續與縣府合作進行電撈，直到到魚虎球散去為止，盼抑制魚虎數量，降低魚虎對原生魚種魚苗的威脅，維護漁民生計。

南投縣農業處表示，在海漁基金會、日月潭漁會的協助下，近期電撈到的魚虎球，大多數體色呈鮮紅色，大小約2公分的幼魚，少數體色轉褐色，體長約10公分至20公分的幼魚，紅色魚虎球是近期「二次抱卵」孵化的幼魚，今年電撈魚虎幼魚累計3萬719尾，加上近期每次電撈都有上千尾，恐突破前年3.4萬尾紀錄。

日月潭漁民憂心說，依據近年電撈魚虎球的成果而言，確實呈現1年多、1年少的情況，似乎魚虎繁殖也出現「大小年」的習性。縣府農業處說，有關魚虎二次抱卵等習性，待專家研究調查，強調電撈魚虎球防治作業會持續進行，再搭配民間單位捕捉成魚，盡力維護潭區魚類多樣性。