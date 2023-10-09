南韓啦啦隊女神李多慧自加盟樂天女孩後已在台有不少應援演出，以曼妙的舞姿及甜美的外型獲得不少粉絲支持。日前才與百萬YouTuber Joeman（九妹）同框比心的她，在球場上第四度solo熱舞，身旁還有專業的男伴舞，魅力四射的表演讓全場驚呼連連，讓粉絲嗨翻。

Youtube頻道「走一日球迷 台湾プロ野球チア」平時多以更新啦啦隊女孩們應援的畫面為主，昨(8)日便曬出一則題為「李多慧第四度超狂個人solo秀 男舞者加入全場驚呼 辣酷甜女孩趴」的短片，從畫面中可見，李多慧身穿白色平口上衣及短裙，讓白皙的肩膀以及纖細的小蠻腰在熱舞的過程中展現精緻的身形曲線，而在垂掛吊飾的襯托下，尤顯出她的魅力。在表演中，李多慧的身旁還有4名職業男伴舞在旁一同熱舞，展現絕美的舞台畫面，讓在場的粉絲們看得如癡如醉，不願移開目光。

李多慧第四度超狂個人solo秀 男舞者加入全場驚呼 辣酷甜女孩趴 。（影片來自 走一日球迷 台湾プロ野球チア YouTube，如被移除請見諒。）

事後，相關畫面也在社群上流傳，不少粉絲紛紛留言表示：「舞台效果蠻加分的，當然多慧的表演依舊非常精采，沒有被高水準的男舞者搶走風頭」、「多慧Solo個人秀舞蹈真的越跳越好了」、「期待她能組一個女團。」

事實上，李多會在台除了忙碌於事業，平時也不時更新社群與粉絲互動，還與團隊合作，於頻道上更新一系列介紹在地美食的生活vlog，只見最新的影片中，她抱持著相當大的好奇心，一一品嘗各式傳統早餐，並將味道、價錢等與南韓的相似食物對比。截至目前，相關影片已吸引逾22萬名網友觀看，顯見她不俗的人氣。