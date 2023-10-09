新加坡金沙賭場（Marina Bay Sands）去年遭跨國「算牌集團」，在短短8天內贏走逾千萬台幣，經新加坡警方追查下，日前終於逮捕2名大馬犯嫌，以及4名台灣共犯，6人全遭起訴。

據星馬媒體報導，來自馬來西亞的陳建毅和蔡喜強，與台灣籍的周語倫、王宇、洪俊豪和洪妤雯，去年12月合夥利用一套算牌公式，成功在新加坡金沙酒店的賭場，8天內海撈共43萬3730新幣（約新台幣1018萬元），不過龐大獲利也引起賭場懷疑。

報導指出，6名犯嫌分別以「槍手」、「巫師」、「坦克」和「輔助」等代號進行分工，有人負責下場賭博，有人負責蒐集資訊，另一人則使用電腦公式計算機率，而角色間也會互相輪流，以免被賭場人員看破伎倆。

由於新加坡的《賭場管制法》規定，任何人不允許使用計算、紀錄方式算牌，也不得使用任何儀器協助，違者最高可判處7年徒刑或罰款15萬新幣（約新台幣352萬元），也以併罰；至於團體犯案，最高則可開罰30萬新幣（約新台幣705萬元）。

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