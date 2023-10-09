台灣民眾黨主席柯文哲（右）9日會見日華議員懇談會會長、眾議員古屋圭司（左）等一行人，期盼台灣與日本能持續友好，台灣、日本、世界和平。（鄧博仁攝）

台灣民眾黨主席柯文哲（右）9日會見日華議員懇談會會長、眾議員古屋圭司（左）等一行人，期盼台灣與日本能持續友好，台灣、日本、世界和平。（鄧博仁攝）

民眾黨總統參選人柯文哲今（9）日與日華議員懇談會古屋圭司會長率領的18名國會議員會面，古屋圭司表示與柯文哲已是第三次見面，大讚柯文哲是「了不起的領導人」，並以「患難見真情」形容台日之間的友誼，強調相信日後不論是誰執政，關係都不會改變，日華懇也會繼續推動雙邊的合作。

民眾黨立法院黨團總召邱臣遠、立法委員吳欣盈，民眾黨秘書長周台竹、特聘顧問謝明珠及新故鄉智庫副秘書長顏耀星一同與會。

柯文哲致詞先是感謝古屋圭司在今年6月其率團赴日時熱情招待，並表示古屋圭司長期關注台灣情勢，也屢次為台灣發聲，包括多次公開支持台灣以觀察員身分加入WHA，去年初在台灣鳳梨輸出受阻之際，也發揮自身影響力協助與日本當地連鎖超市合作，把台灣鳳梨帶進日本，更於上個月在東京舉行的台灣文化祭鼓勵日本民眾前往台灣觀光旅遊，特別感謝古屋圭司對台灣的付出。

此外，柯文哲也說，台日交流甚是頻繁，日本也積極發揮影響力，協助推動台日在安全保障及其他諸多領域議題的合作，如疫情期間捐贈224萬劑疫苗幫助台灣，又或日本代表在今年5月的世界衛生大會，公開支持台灣以觀察員身份重回WHA，都是台日友誼的展現。

針對總統大選，柯文哲說，投入總統選舉的目的是希望台灣能夠「社會和諧、政黨和解、兩岸和平」，他也提及過去大家常常講「日本有事、台灣有事、亞洲同盟有事」，衷心期盼未來能以「台灣和平，亞洲和平，世界和平」為目標。

古屋圭司致詞時說，與柯文哲已是第三次見面，第一次是2019年柯文哲以市長身份赴日，第二次則是今年六月柯文哲以總統候選人身份赴日，幾次會面對柯文哲坦率、直白且思慮清晰的態度印象深刻，更大讚柯文哲是「了不起的領導人」。

古屋圭司回憶道，柯文哲今年拜訪時提及台灣不應只有國民黨及民進黨，建立台灣民眾黨即是為了打造新的政治文化，而柯文哲也曾向其表示自身受到較多年輕人支持，若年輕人願意出來投票，也有機會贏得大選。

古屋圭司表示，日華懇是271個日本跨黨派國會議員組成的友台組織，每年三月都會發表政策白皮書，今年他們也主張將全力支持台灣實質性參與國際組織如WHA及CPTPP。此外他舉已故日本前首相安倍晉三為例，表示其提倡自由開放的印度太平洋戰略，日華懇會秉其信念徹底推動該戰略，也盼有共同價值觀的國家能聯合起來維繫台海和平穩定。

古屋圭司以「患難見真情」形容台日之間的友誼，表示不論是日本向台灣提供疫苗，又或疫情時台灣捐贈日本口罩，都代表台日之間的互助關係，他也相信日後不論是誰執政，關係都不會改變，日華懇也會繼續推動雙邊的合作。

針對三個月後的台灣總統大選，古屋圭司森認為，選舉是民主主義的原點，希望台灣可以透過公平、公正的選舉，建立自由、民主、法治的社會並與享有同樣價值的夥伴維繫關係，也為正在競選總統的柯文哲加油打氣。

台灣民眾黨近年來也致力於與日本國會發展友好關係，熟識日本眾多國會議員的立院黨團總召邱臣遠先是感謝日華懇50年來對於台日關係的貢獻，表示此次日方組成有史以來規模最大的訪團參加台灣國慶大典足能證明台日關係的正向發展。

邱臣遠指出，隨著疫後邊境解封，雙邊的互動愈加頻繁，不僅是政治面，根據日本觀光廳統計，第二季度台灣旅客的消費力也以1739億日圓居冠，足見台灣真的很喜歡日本。而今年七月古屋圭司再次訪問台灣，並見證蘇澳跟與那國島之間的直航，亦是用實際的行動支持台日觀光產業的發展。邱臣遠也提及台灣主流民意有三個重點，分別為守護自由民主的共同價值、維護區域和平的穩定安全及促進國際經貿之間的合作，呼應柯文哲此次參選的理念「台灣自主，兩岸和平」，盼雙方能在此基礎上促進台日交流及維繫世界和平。

雙方交流一小時互動熱絡，會後古屋圭司特地準備今年6月與柯文哲會面時的合照贈與柯文哲，訪團一行人將於明日出席中華民國國慶典禮，柯文哲最後也預祝訪團行程順利。