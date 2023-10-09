巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」7日突然對以色列發動突襲，民進黨立委王定宇在臉書稱，一堆在矽谷享有高薪的以色列裔美國人請假飛回祖國，面對威脅，台灣的意志力要更堅定！對此，前立委郭正亮質疑，該要反問民進黨，民進黨不分區為何沒有軍人的名額？且連勝文有朋友在做移民，好幾個綠營的金主，都把小孩送出國！民進黨要不要譴責？

巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」7日突然對以色列發動突襲，目前傳出以色列至少有700人喪生，數十人遭到綁架，隨後以色列對加薩地區展開一系列報復行動。

民進黨立委王定宇在臉書稱，一堆在矽谷享有高薪的以色列裔美國人請假飛回祖國，帶著熱愛家鄉的心和捍衛自己國家的熱情，自己的國家自己救，這樣的國家不會亡，壞蛋也惹不起！相較於以色列、烏克蘭，面對威脅和侵略，台灣的意志力要更堅定！

前立委郭正亮今（9）日在《新聞大白話》表示，國民有沒有保衛國家的意志力，是領導人先做出示範，例如美國選總統，如果有從軍、到過前線的經歷，都是大加分。美國軍人在國內享有的聲望地位，大家都看得出來，以色列當然也是如此。

郭正亮直言，王定宇要這樣講，應該要反問民進黨，民進黨不分區為何沒有軍人的名額？賴清德是否應該把逃兵列為不能參選的理由？民進黨領導菁英有幾個人的子弟是念軍校？

郭正亮說，川普就念過軍校，後來才唸商學院。大家都看得懂，不要講空話，例如民進黨不分區要不要列入軍人，表示重視？

郭正亮提到，連勝文有朋友在做移民，好幾個綠營的金主，都把小孩送出國！民進黨要不要譴責？郭勸綠營，「不要嘴砲，做點實事！」