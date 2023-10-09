巴勒斯坦激進組織哈瑪斯7日向以色列發動大規模火箭彈襲擊，根據以色列國防軍最新數據，哈馬斯攻擊造成以色列死亡人數已超過700人。如今更驚傳，以色列救援機構指出，週六哈馬斯襲擊後，以色列一處音樂節現場發現至少260具屍體。而近日更在社群網站上流出，有在現場的觀眾為逃避恐怖分子的攻擊，而躲在灌木叢中，甚至更拍下最後的道別，畫面觸目驚心。

根據《每日郵報》報導，在以色列參加音樂節的觀眾，因哈瑪斯恐怖分子的突襲，導致許多人喪命，其他人也倉皇逃離，其中一名倖存者更是在目睹哈瑪斯暴行之後，用手機錄下給家人的最後道別訊息。還有另外一位觀眾更被迫躲在灌木叢中超過5個多小時，只為躲避哈瑪斯恐怖分子的攻擊，一直聽到希伯來語（以色列官方語言）的救援人員的聲音，才敢出來。

從事後的影片可以看到，在空蕩蕩的音樂節會場，近乎都是被遺棄的車輛，而車輛上都佈滿彈孔，有許多人企圖開車逃離，但卻被武裝分子開槍攻擊，因此只好跳車，並躲進灌木叢內。

Footage has emerged of how participants of the Nature party festival in Israel hid during a Hamas attack



They managed to escape from the event alive.#Israel #hamasattack #IsraelUnderAttack #Gaza pic.twitter.com/8XKOkpzpE9 — Madhaw Tiwari (@MadhawTiwari) October 8, 2023