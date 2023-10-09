大陸國家主席習近平9日在人民大會堂會見美國參議院多數黨領袖舒默率領的代表團。習近平表示，中美關係是世界上最重要的雙邊關係，兩國如何相處決定人類前途命運。他指出，修昔底德陷阱並非必然，寬廣的地球完全容得下中美各自發展共同繁榮，中美兩國經濟深度融合，可從對方的發展中獲益，全球疫後復甦，應對氣候變化，解決國際和地區熱點問題，都需要中美協調和合作。

習近平表示，競爭對抗不符合時代潮流，更解決不了自身問題和世界面臨的挑戰。中方始終認為中美共同利益遠遠大於分歧，中美各自取得成功對彼此是機遇而非挑戰。

習近平表示，中美作為兩個大國，應展現大國胸懷、視野和擔當，處理好中美關係，相互尊重、和平共處、合作共贏，增進兩國人民福祉，促進人類社會進步，為世界和平發展作出貢獻。

習近平也表示，歡迎更多美國國會議員訪華，希望兩國立法機構多來往、多對話、多交流，增進相互瞭解，為推動中美關係穩下來、好起來作出積極貢獻。

舒默則表示，中國發展繁榮有利於美國人民，美方不尋求與中國發生衝突，不希望與中國脫鉤，願與中方本著開放坦誠相互尊重的精神，加強對話溝通，負責任的管控兩國關係，推動美中關係穩定發展，並期待加強雙邊貿易投資合作，並就氣候變化、打擊毒品販賣、解決地區衝突等加強溝通合作。