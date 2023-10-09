以色列音樂節成煉獄！她「裝死3小時」獲救 驚悚還原殺戮現場

由於以色列近幾年不斷擴大屯墾區侵占巴勒斯坦人的家園，加薩走廊（GazaStrip）的巴勒斯坦遜尼派準政府及軍事組織哈瑪斯（Hamas），於當地時間7日凌晨向以色列發射多達5000枚火箭彈，並同時以海陸空方式突襲以色列邊境，連以國南部一場戶外音樂節也遭到武裝份子入侵，據悉現場至少有250具屍體。如今，靠「裝死」逃過一劫的以國女子約斯科維奇（Gili Yoskovich）也分享了當時恐怖的場景。

約斯科維奇向《英國廣播公司》（BBC）表示，她在遇襲時躲在一棵樹下，觀察著哈瑪斯武裝份子四處走動，獵殺數百名參加音樂節的民眾，「到處都是攜帶著自動槍械的人……我突然意識到待在定點很容易被殺，因為每個人都在拔腿狂奔。」但她表示，「恐怖分子來自四面八方，所以我們不知道該去哪裡，我又坐上了車。」

約斯科維奇續稱，有人接著朝她的車子開槍，於是她下車狂奔，並躲進了一片柚子園，「所以我就躲在園地中間，躺在地上，這是我的第二個藏身之處，他們在周圍四處活動，並沿路掃射一棵又一棵的柚子樹。我看到周圍有人正在死去。我很安靜。我沒有哭，也沒有做任何事。」

「但我一方面還在緩慢呼吸，我心想：『好吧，我要死了。沒關係，呼吸，閉上眼睛』，到處都有槍聲，而且離我非常非常近。」她接著表示，「然後我聽到恐怖分子打開了一輛大貨車的車廂……並從裡面拿出更多武器。」

約斯科維奇回想當時絕望的場景，「他們在柚子園裡躺了整整3個小時，那裡沒有其他人了。我本來相信軍隊會來救援，因為我聽到了一些直升機的聲音，我確信以軍會搭著直升機並降落到這片土地拯救我們，但那裡沒有任何人，只有這些恐怖分子。」

「他們離我很近，我的腿在顫抖。我竭盡所能地試圖稍微移動我的身子並保持安靜，當他們靠近時，我聽到他們在說阿拉伯語。」

約斯科維奇也在生死存亡之際遭遇人生跑馬燈，「我的孩子，我的朋友，所有的事情陸續湧現，我告訴自己現在還不是哀悼我死亡的時候，還不是。接著我開始從一側聽到希伯來語，不過另外一邊仍能依稀聽到阿拉伯語，我意識到有一些以色列士兵正在靠近，也許有5、6個。」

於是她決定去主動尋找這些士兵，但與此同時，周圍仍然有哈瑪斯武裝分子的蹤跡，「所以我舉起雙手，這樣他們就會知道我不是恐怖分子，」接著就有人把她安置進車內，「我是第一個離開現場的人，其他人又多花了2、3個小時才離開，一路上都有人死去。」

最後她也情緒激動地表示，「無論誰試圖逃跑，他們都會從兩側射擊。所以最好的方法就是躲起來。最瘋狂的是，為什麼我們在那裡待了這麼長的時間，都沒有任何人來馳援，沒有軍隊、沒有警察，什麼都沒有！」