巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）於當地時間7日黎明起，對以色列發動突襲，發射逾5000枚火箭，並進入以色列邊境城市，造成至少約250人死亡。這次突襲也讓以色列情報機構「摩薩德」顏面掃地。前立委郭正亮甚至示警，恐怕會演變成中東大戰。前立委蔡正元引用外媒報導指出，哈瑪斯最近用來攻擊以色列的武器，相當大比例來自烏克蘭走私，尤其是RPG火箭筒和飛彈，美國早有人提出警告，現在只能說咎由自取。

「烏克蘭的武器走私！」蔡正元今(9日)在臉書發文指出，歐美供應給烏克蘭的武器，有部份被走私到中東，流入巴勒斯坦的哈瑪斯民兵手上，尤其是RPG火箭筒和飛彈。哈瑪斯最近用來攻擊以色列的武器，相當大的比例來自烏克蘭，這是歐美國家始料未及的狀況。

蔡正元直言，美國早已有很多人提出警告，烏克蘭已走私大量武器到境外，但政客們偏偏不信，「現在只能說咎由自取！」

蔡正元引用網媒《BNN》報導，標題翻譯為「哈瑪斯承認烏克蘭提供武器：揭露非法武器貿易」。

網友表示「這是傳說中的以子之矛，攻子之盾。循環利用？」