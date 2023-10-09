胡志明市6日通報新增4例猴痘病例，今年迄今累計通報13例，其中2例為境外移入，1例是今年7月在台灣發現；其餘皆為本土病例，且感染源不明。
越通社（VNA）等越南媒體今天報導，胡志明市衛生局6日通報新增4例猴痘病例，從今年初迄今，胡志明市累計猴痘病例已達13例。
報導表示，胡志明市的13例猴痘病例中，其中2例為境外移入，1例是今年7月在台灣發現；其餘皆為本土病例，且感染源不明。胡志明市衛生局指出，病患正根據規定入院隔離治療，病況穩定。
胡志明市6日通報新增4例猴痘病例，今年迄今累計通報13例，其中2例為境外移入，1例是今年7月在台灣發現；其餘皆為本土病例，且感染源不明。
越通社（VNA）等越南媒體今天報導，胡志明市衛生局6日通報新增4例猴痘病例，從今年初迄今，胡志明市累計猴痘病例已達13例。
報導表示，胡志明市的13例猴痘病例中，其中2例為境外移入，1例是今年7月在台灣發現；其餘皆為本土病例，且感染源不明。胡志明市衛生局指出，病患正根據規定入院隔離治療，病況穩定。
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