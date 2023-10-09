已表態要參選台北市第七選區信義、南松山立委的台北市議員許淑華今（9）日就在臉書上表示，「你的松信導遊已上線」，更直言「大家喜歡逛夜市嗎？華姐很喜歡逛夜市，一邊吃美食，一邊聽聽民眾的心聲，就像朋友相談」，同時也指出「饒河夜市的四家精選美食」，引發討論。

許淑華上月27日在臉書上PO出一篇「你的松信導遊已上線」的文章表示，「華姐推薦，絕不踩雷，跟著華姐一起來吳興商圈的江浙滿福樓」，許淑華直言，「想不到招牌東坡肉竟然需要燉煮3個鐘頭！還有好多可以補充膠質的食物喔」，許淑華更點出，「老闆周大哥介紹的餐點都很ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ欸，太吸引人了啦」。

而今日許淑華也在臉書上PO文表示「大家喜歡逛夜市嗎？華姐很喜歡逛夜市喔」，同時更指出「一邊吃美食，一邊聽聽民眾的心聲，就像朋友相談」，許淑華說，「這次帶大家來饒河夜市吃吃四家精選美食，有連４年入選米其林的胡椒餅，有超級豐富還加量不加價的大阪燒，真的是每一口吃起來都很幸福」。

最後許淑華更感謝「拍攝影片當下遇到的支持者們給我鼓勵，揪甘心餒」，也直言「內容太精彩分成上下集，還有超爆笑的番外篇，千萬不要錯過！歡迎大家看留言點擊影片觀看哦！」