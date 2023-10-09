溺水釣客被救起時已無生命跡象，救護人員緊急送往台大醫院金山分院搶救。（翻攝畫面）

新北市野柳漁港今（9）日晚間6時許，一名釣客疑似撿拾物品不慎跌落海裡，消防局、海巡人員獲報派出船艇入海搜救，約45分鐘後發現離岸約20公尺處有疑似救生衣的物品在海面漂浮，並在海中發現落海男子立刻救起，但已無生命跡象，送往台大醫院金山院區搶救。

據了解，新北市消防局晚間6時許接獲民眾報案，野柳漁港內紅燈塔外堤防有1名男釣客，疑似鑰匙、手機掉到海裡，一時緊張不慎落海，出動瑞芳中隊、萬里、金山分隊，共6車12人前往馳。消防趕抵後，與海巡人員一同展開搜救，並出動橡皮艇營救，晚間6點54分救起59歲的張姓男釣客，救護人員初步檢視男子已無呼吸、心跳，緊急予以施救並送往醫院。

新北市消防局第六大隊大隊長羅億田表示，釣客釣魚時務必穿著救生衣、釘鞋，若不慎落海可大幅提升獲救率；若沒帶救生衣，可至鄰近的消防分隊、派出所、岸巡安檢所等免費借用，民眾在岸際倘遇突發狀況或不慎發生危安情事，可立即撥打119或118報案，讓救援單位能第一時間投入能量執行救援。