親巴勒斯坦民眾在舊金山以色列使館前表達抗議。（美聯社）

根據《ABC》報導，以色列的支持者和巴勒斯坦的支持者於8日（星期日）在美國多個城市集會，抗議在中東造成數百人死亡、數千人受傷的衝突。另外，親巴勒斯坦示威者在以色列領事館外高呼口號。

另據《鳳凰網》報導，華盛頓哥倫比亞特區大批示威者步行至美國國會大樓，展開遊行活動。在紐約市，大批巴勒斯坦支持者在時代廣場集合，雙方示威者還在聯合國大廈附近高呼口號，並揮舞旗幟、爆發衝突。警方包圍聯合國大廈周遭，設置障礙物，將示威雙方分開。