畢書盡（Bii）沈寂半年，上月底透過社群宣告「經過一番不容易的沈澱」即將再出發，索尼音樂隨後證實Bii加盟即將推出音樂作品；由於17歲來台發展後就沒換過公司，這次重新出發．對Bii而言感受肯定不同，就像「從來沒有出過門，第一次踏出去家外面」，歌迷粉絲及親友們也全力支持。

根據歌迷指出，Bii本月底將投入校園演出，首站26日於文化大學的校唱，已有大批粉絲準備包車上山力挺，接下來後面還有萬能科技大學等校唱。此外，Bii去年與陳勢安暌違7年合唱〈勢在必行〉，世紀合體令人感動不已，如今2人再度成為同門師兄弟，歌迷已期待雙方再度合作。

不僅如此，Bii原訂2021年舉辦小巨蛋演唱會，由於新冠肺炎疫情影響而延期、取消，再次攻蛋的計劃被迫喊停，他去年回歸小舞台，在北、高Legacy開唱，人潮爆滿一票難求，也因此近日傳出新動態後，粉絲已敲碗喊話要他盡快再辦個唱。