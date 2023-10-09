防檢署指出，目前養禽場有零星高病原性禽流感案例，具水平傳播病原的可能，又日本（我國候鳥路徑上游國家）北海道於今年10月4日出現野鳥禽流感案件，透過候野鳥遷徙將禽流感病毒傳入我國養禽場風險亦高，為降低疫病傳播風險，地方動物防疫機關消毒車輛持續於公共區域加強消毒，也請養禽場業者加強日常管理（適時開啟保溫及排水設施），以減少場內禽隻緊迫，同時落實場內軟、硬體生物安全措施，包含維持防鳥設施正常運作，場區門禁管制，人員、車輛（含運禽車、運蛋車、化製車、飼料車等）、運輸載具（運輸籠、蛋箱及蛋盤等）及器具進出也應徹底消毒，共同防範疫情發生及傳播。

防檢署籲請業者配合政府各項監測，並持續提高警覺，每日自主觀察場內家禽健康狀況，發現異常立即通報、即時處置，以利控制及防範疫病傳播，未依規定通報者，依「動物傳染病防治條例」規定撲殺動物不予補償且最高可處新台幣100萬元罰鍰。