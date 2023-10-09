第一銀行做為金融科技開發與運用的領先群，透過產學量能共同創造金融原生科技的創意激盪，提升研發前瞻力及數位競爭力。為強化集團子公司跨業務整合，第一銀行與第一金證券合作，透過金融FIDO機制提供投資人一鍵即可銀、證雙開。更在金融FIDO基礎下，第一銀行前瞻共創基地透過產學合作方式，探索以新式法人電子簽章（FIDO數位身分）取代傳統企業身分驗證（公司大小章）的可行性，提供法人客戶多元的數位化服務。

因應科技快速發展變動，第一銀行現正推動一項龐大「人的轉型」工程，透過跨單位專題小組共同設計模式，建立數位產能規模化（Scaling）的敏捷融合團隊，將「Digital Opportunities Improvement and INnovation」（簡稱DOIIN）概念融入日常，以實驗驗證、學習導入、擴大實施及持續精進四大面向實施，將敏捷思維制度化，貫徹至每一個單位，替全行注入數位DNA，讓不斷創新與持續改善成為日常習慣，期待累積更多敏捷成功經驗，擴大至銀行所有產品、流程，極大化員工生產力與客戶感受的價值，並提供客戶更高效、快速、安全的智慧銀行服務體驗。

第一銀行在推動數位轉型方面獲得亮眼成果，屢獲國內外多項大獎，除分別以「GIS派工及客戶情蒐圖台系統」及「iLEO專案」榮獲「Asian Banking ＆ Finance （ABF, 亞洲銀行及財金）」頒發的「Digital Business Banking Initiative of the Year – Taiwan（臺灣年度最佳數位商業銀行獎）」及「SME Bank of the Year – Taiwan（臺灣年度最佳中小企業銀行獎）」外，更分別以「薪資管理平台」及「iLEO數位銀行」拿下中華民國國家企業競爭力發展協會第20屆「國家品牌玉山獎」的「最佳產品類」及「最佳人氣品牌類」兩項大獎，顯見第一銀行數位創新領域的卓越表現。

展望未來，第一銀行將持續致力守護客戶的資金安全，探索創新的安全技術，以因應不斷變化的金融環境，展現第一銀行在數位領域的卓越創新能力和決心。