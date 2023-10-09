台南1名丁姓男子，因脊椎受傷開刀而無法出外工作，每月僅靠中低收補助維持生計，以致無力維持自身生活，因此要求3名子女應負扶養之義務，每月6915元至終老。經法院調查，丁男於2名子女未成年時，既棄其等於不顧，並未實際照護其成長，甚至未支付任何扶養費用，可見丁男對3子女毫無親子情分，堪認丁男未盡扶養義務，聲請駁回。

判決書指出，丁男因脊椎受傷開刀而無法出外工作，每月僅靠中低收補助維持生計，以致無力維持自身生活，因此要求3名子女應負扶養之義務，依2021年台南市平均每人每月消費支出新臺幣20,745元，3人平均每月應付6915元至終老。

法院調查，丁男於1982年1月7日與前妻結婚，卻在婚姻關係存續期間有酗酒、賭博之習慣，時有對前妻言語或肢體上攻擊行為，因此申請保護令；且丁男平常工作不穩定亦未負擔家中開銷，並有搬遷分居及長期未對3名子女擔負照顧責任，2008年經判決離婚，3名子女親權均由母親單獨任之。且丁男在保護令有效期間内，竟夥同他人對其中一名子女施以妨害自由，逼迫透露其母親現住地址，經刑事判決處有期徒刑確定。

前妻出庭時證稱，3名子女出生後都是由我照顧，丁男工作不固定，一開始我們還有一起住，丁男不固定拿錢回家，大概1994、1995年間丁男就離家了，偶而會回家，回家就打人，而且在外欠債根本不可能拿錢回家，從那時開始由我獨自一個人負擔子女三人所有的扶養費用。」

法官審酌，丁男於3名子女未成年時，既棄其等不顧，並未實際照護相對人成長，甚至未支付任何扶養費用，可見丁男對相對人毫無親子情分，審酌上情，若仍令相對人負擔對丁男之扶養義務，即有顯失公平之情，丁男要相對人給付扶養費用，不應准許，應予駁回。