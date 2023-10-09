人體許多器官往往到了病重時才會發現不對勁，一位女子發現腹部明顯隆起，不過她卻沒有多加注意，以為只是胖而已，直到近日被媽媽拉去婦產科照了超音波後，女子才得知自己的左側卵巢長了一顆足足40公分大的水瘤，貼文曝光後引發熱議。

平時有運動習慣的原PO在Dcard發文表示，半年前開始有朋友注意到她的肚子又大又硬，但由於她的身材有點胖，因此以為只是沒有運動、減脂造成的狀況；沒想到近日原PO被媽媽帶去婦產科照超音波才發現，「我的左側卵巢長了一顆足足40公分大的水瘤」，當時她相當慌張，根本沒聽過水瘤到底是什麼東西，進一步了解後才得知，原來水瘤就是每個女生都有的一種卵巢囊腫。

原PO說明，女生排卵周期時，異量的液體聚集在濾泡內或黃體內，形成濾泡囊腫或黃體囊腫，通常大部分都是良性的，會在3個月內自己排出，「一般對於直徑5、6公分以內的，大多都不需要開刀拿掉」，但她的水瘤真的太大，最後只能選擇動刀；這次經驗也讓原PO忍不住喊話，「奉勸各位女生們，真的覺得自己身體有哪裡不正常或怪怪的就趕緊去看醫生，或者是定期做檢查，不要一拖再拖」。

對此，許多網友紛紛回應，「幸好發現得早，這個破掉會腹膜炎」、「40公分⋯也太大，平時不會痛嗎？！」、「40公分妳竟然都沒特別感覺到嗎？」、「真的好險妳沒有破掉，我從3公分長到5公分就破了兩次，痛到身體直不起來，還沒辦法開刀⋯因為還算小顆，而是都是很突然痛到不行，根本沒有辦法預防了」。