中國龐大的銀行體系是世界上最大的銀行系統，對房地產危機存有巨大敞口，有近40%的銀行貸款與房地產有關。在恒大及其他開發商陸續爆雷後，銀行與開發商都希望北京最終會出手相助，但至今中共並未準備給予有力的紓困措施。

《紐約時報》報導說，一段時間以來中國房地產陷入困境，開發商的巨額債務、住房供過於求，以及消費者對購房越來越謹慎，中國政府可能在未來幾年將被迫花費巨額資金救助被房地產拖累的銀行。雖然北京已經採取了一些諸如延長還款期限的措施，但收效甚微，只能拖延危機爆發的時間。

香港經濟研究公司東方融資的創始人兼董事總經理安德魯．科利爾說，「如果中國不能命令銀行沖銷房地產市場的不良貸款，利息成本將繼續侵蝕經濟，而過多的資本將繼續浪費在沒有價值的投資上。」

報導說，儘管如此，幾乎沒有人認為中國不斷下跌的房地產價格會像15年前的美國那樣引發連串的大型銀行失控倒閉。因為中國的銀行系統持有全國4/5的金融資產，其規模太大，政府無法任其倒閉。

不過，中國政府直接或間接地持有幾乎所有銀行的控股權，監管機構可以阻止大部分的大宗資金進出中國，讓中國的金融體系幾乎不受外國資金突然撤離的影響。但是，中國房地產目前的問題根源在於多年來的瘋狂放貸和過度投機性投資，這給政策制定者帶來了巨大挑戰。前中國副總理劉鶴在瑞士達沃斯經濟論壇上警告說，房地產市場惡化給中國帶來了危險，如果處置不當，很容易引發系統性風險，必須及時干預。

報導引述4位熟悉中國金融監管行動的人士私下表示：首先，中國監管機構在不良貸款的判定上給了銀行很大的裁量權，銀行可以藉此推遲上報財務損失的時間；其次，中國央行對中國20家最大商業銀行的資產負債表進行了詳盡的壓力測試，確保它們在房地產危機爆發時有抵禦風險的能力。

歐洲各國央行也成立了一個工作組來研究各國商業銀行在中國放貸的信息，但是還沒有發現什麼風險敞口。上述人士說，中國戰略的關鍵是，將處理房地產損失的成本分攤到更長的時間裡逐步抵銷開發商貸款的損失。

報導說，對房地產開發商的貸款是商業銀行和監管機構最擔心的問題，但它們在銀行整體財務中的作用是有限的——香港分析師科利爾估計，這些貸款占銀行貸款的6%到7%。另一類問題客戶是地方政府的金融附屬機構，這些機構從銀行借的錢是全國房地產開發商的2倍。如今這些金融附屬機構面臨著嚴重虧損，但它們和銀行最終都由北京控制，因此問題還可以控制。

報導表示，銀行、房地產開發商和地方政府都希望北京最終會出手相助。但到目前為止，中央政府並沒有表現出多少熱情。「整個系統在拖著」，威凱平和而德律師事務所北京辦事處執行合伙人萊斯特．羅斯表示，「一直在等待，等待，等待某種紓困，但至今也沒等來。」