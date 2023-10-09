享譽全球的維也納愛樂首次來台演出是1993年，距今30年，今年也將再訪，特別的是，這次以台北作為樂團亞洲巡演的首演場，將以貝多芬作品揭開序幕。

維也納愛樂的誕生，要從1842年3月28日之前談起，儘管當時世人已擁有莫札特、貝多芬和他們偉大的作品，儘管維也納已被譽為音樂之都，但維也納市卻缺乏專業的交響樂團，許多交響曲的演出，多是由歌劇院樂團、甚至是室內樂團特別為音樂會演出而組成。

維也納愛樂的官網，開宗明義訴說了他們故事的開始，「成立一支致力以頂級水準演奏維也納經典作品，特別是貝多芬交響曲的樂團。」也因此，181年來，樂團成為奧地利最具代表的文化大使。

這趟台灣行曲目樂團安排了貝多芬的第四號交響曲，同時還有普羅高菲夫第五號交響曲。維也納愛樂與指揮家圖岡．索契夫將於10月下旬先在維也納金色大廳暖身演出四場樂季音樂會，11月將展開亞洲巡演，包括台北、高雄、首爾、名古屋、大阪、東京、橫濱共12場音樂會。