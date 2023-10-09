杭州亞運空手道冠軍谷筱霜父親(右)1人獨力撫養4小孩，今天代表全家接下紅榜。南投縣政府提供

教育處副處長吳美玲(左2)代表縣長許淑華送上恭賀紅榜到信義鄉雙龍村申皓瑋家，申家人開心將祝賀紅榜張貼在家門口最顯眼之處。南投縣政府提供

狂賀！空手道好手谷筱霜、辜翠萍及棒球「強打少年」申皓瑋，分別在杭州亞運摘金奪銀，縣長許淑華9日特別請代表前往明補農族女傑與勇士家中，張貼「南投之光」紅榜，並致贈奪牌獎金，縣府會等3人返國跟族人一起「烤大豬慶賀！」

教育處副處長吳美玲代表縣長許淑華，今天專程到仁愛鄉中正村卡度部落、信義鄉地利村及雙龍村，前往3位布農族女傑與勇士的家中，張貼「南投之光」紅榜，縣體育會總幹事洪銘惠也代表理事長羅俞欣致贈獎金紅包，並轉達許淑華說等3人返鄉，再安排時間擴大舉辦烤大豬盛宴，與部落親友歡慶同樂分享榮耀。

今天上午教育處副處長吳美玲、縣體育會總幹事洪銘惠、縣府體健科長蔡振發，先偕縣議員林婷立、仁愛鄉長江子信前往中正村卡度部落辜翠萍的姑姑辜淑惠家，在中正村長石金水鏗鏘有力的布農報戰功傳唱聲中，將縣長許淑華慶賀的「南投之光」紅榜貼在門口，現場歡呼聲不斷。

辜淑惠還在辜翠萍從小練習的「以繩綁棍」克難製成的單槓上示範，重現辜翠萍從小不嫌苦不服輸，努力練習就是要為自己，為家人爭光的心念和毅力。

辜淑惠說，辜翠萍不到4歲父母就先後辭世，只好跟著姑姑過活，但是辜翠萍很爭氣，小學是棒壘巧固球校隊，國中就被選上加入旭光空手道隊，不僅榮獲總統教育獎，也一直比賽拚戰到現在，2次亞運1金1銀，接下來，明年奧運辜翠萍還希望繼續戰下去。

吳副處長一行人接著轉往信義鄉地利村谷筱霜家，谷爸爸谷安昌開心的接待，還驕傲指著客廳牆上裱框剪報說，這是筱霜第一次比賽拿金牌的報導，他還是朋友送來剪報才知道。

擔任板模工的谷安昌，是在家排行老3的谷筱霜最心疼的家人，因為谷爸爸獨力撫養4個孩子十分辛苦，卻因1次工地意外頭部重創，顱骨削掉1片還影響右眼視力，但谷爸爸和谷筱霜一樣堅強，父女彼此關愛與扶持，也成就了谷筱霜勇往向前的勇氣與成就。

吳美玲副處長接著趕抵信義鄉雙龍村申皓瑋家，申媽媽和申皓瑋的妹妹親手將祝賀紅榜張貼在家門口最顯眼之處。申媽媽說，感謝神，讓皓瑋能一路從千秋國小、中興國中、高苑高中到入選職棒，享受他最愛的棒球運動也獲得不錯的成績，這次亞運表現還有進步空間，希望拿到奧運門票，有機會進軍巴棃奧運時能夠發揮更好。