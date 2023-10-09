P. League+ 2023-24基隆季前熱身賽，9日最後一場賽事送上新北國王球星林書豪與他的前東家高雄17直播鋼鐵人對壘，握有雙位數領先的鋼鐵人，在下半場被國王隊追近，且曾追到只剩1分差，不過鋼鐵人在洋將班尼特活躍的發揮下再度拉開差距，終場鋼鐵人91比77收下熱身賽2連勝，國王隊則苦吞熱身賽2連敗。

鋼鐵人「AB」班尼特此役替補出賽超過32分鐘，投進5記三分球也展現強力灌籃美技，攻下全場最高的26分，並抓下10籃板，在被國王隊追分的時候，幫助球隊再度回到安全分差，另一位外援鐵米也是「雙十」，繳出17分、16籃板，「AB」認為此役大家有把教練給的策略執行好，防守上也盡量去干擾對手三分投射，讓國王隊此役三分球40次出手僅命中9球，鐵米補充，團隊今天打得好，面對問題時也有好好解決。

對於鋼鐵人「後林書豪時代」，總叫練邱大宗認為，重要的是做好自己，球季一定會面對很強的對手，大家都很厲害，鋼鐵人團隊一定要快速成長，即便對手強但要透過防守讓對手害怕，常常說出金句的邱大宗也說：「超級球星也是從小屁孩長大的，不管多有名或是本土還老外，無法幫助球隊晉級季後賽也是失敗，球季開打後大家等著看。」

邱大宗補充：「我的帶兵方式是方法總是會比困難多，一定要想很多方法來處理球場上遇到的考驗，把壓力再丟回給對手，遇到強隊時我們也會去學習對方優點。」