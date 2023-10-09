大陸25歲女星萬籽麟畢業於中央戲劇學院，在《愛情公寓5》中飾演「咖喱醬」走紅，近年她參演的作品不多，僅有《冰雪之名》、《戀戀小酒窩》、《只好背叛地球了》、《世界微塵裡》；日前網上傳出她與香港男星黃宗澤秘密交往，兩人還有了一個兒子，對此萬籽麟做出回應。

近日陸網上有網友爆料黃宗澤與萬籽麟結婚，兩人還生了兒子，雖然沒拿出證據，但仍有很多網友討論消息的真偽，這則謠言的男主角香港男星黃宗澤今年42歲，許多觀眾對他的印象就是花花公子，只因他與女星胡杏兒交往期間多次與其他女演員傳緋聞，且被媒體拍到接吻約會，讓許多人認為是渣男，因此這則謠言讓許多人認為可能是真的。

而事件女主角萬籽麟今（9）日透過微博澄清「不認識黃先生。我也覺得離譜」，撇清兩人關係的貼文發布後，網友們表示：「哈哈哈笑死我了姐」、「真的太離譜了」、「姐時隔幾年又要出來澄清」，萬籽麟無奈直言「現在都能張嘴就來的，還能上熱搜的？」

網友爆黃宗澤和萬籽麟隱婚生子。（圖／微博）

作為演員萬籽麟近年作品銳減，她曾吐露真實心聲：「我的名字沒有傳播度，有名的是某個角色，我也對自己有清晰認知，作品不多十八線小演員，我很不想讓大家對我角色標籤化，也不想再吃角色福利，所以拼命減肥，多拍自媒體，試圖用這種方式撕掉標籤」，這些年她也拍了一些戲，有些播了但沒人關注，有些開機了但沒有殺青，也有拍完播不了的，身為演員有過大大小小的面試，有當場定她的，也有面試後沒下文的，還有準備進組卻被換掉，所以作品不多，她無奈嘆道「我稱之為命」，她坦言現在處於迷茫狀態，不知道是否該繼續做演員，自己想演的演不到，找上門的戲約卻不想演，今年的重心會放在生活上。