導演內田英治表示有機會的話很想和台灣演員合作。（高雄電影節提供）

日本名導內田英治今年帶來《名偵探麻里子最悲慘的一天》和《完美配對謀殺案》2部作品，暌違6年再度來到高雄電影節，今（9日）受訪時，他感覺高雄街景有些變化，這次也有與台灣演員互動，開幕片他就坐在影展大使曾敬驊旁邊，昨晚也和傅孟柏一起吃飯，坦言不太熟悉台灣的演員，但有機會的話非常希望像另一位日本導演藤井道人一樣和台灣演員合作，他也提到自己很喜歡音樂祭，前陣子在日本舉辦的SUMMER SONIC他有去，難忘張惠妹的精采演出。

談到《名偵探麻里子最悲慘的一天》男女主角，內田英治直言第2次和伊藤莎莉合作依舊相當愉快，稱讚對方是很不錯的演員，而對竹野內豐則是直呼對方帥到會看入迷，笑說曾經在片場說了20次很帥，「我們同樣都是52歲的人了，滿不好意思的，他個性也非常好、很溫柔，對大家都很體貼，對電影的想法也很多，外表看起來就是非常大明星的感覺，本人就是很親和」。該片是他與片山慎三共同執導，內田英治表示4年前在拍攝《AV帝王》時片山慎三擔任助理，當時片山也正在拍獨立電影《海角上的兄妹》，剛好在東京影展上映，內田也參加了活動，看了對方作品覺得很有趣，因此促成合作。

偶像團體Snow Man成員佐久間大介在《完美配對謀殺案》是演糾纏土屋太鳳的跟踪狂，內田英治表示，本來擔心對方沒太多表演經驗，但初次見面時，佐久間大介針對角色問了很多問題，想得比自己還周到，所以讓內田覺得好像可以合作看看，也認為佐久間大介的眼神非常特別，「平常都是笑笑得看起來很開朗，但如果他安靜下來凝視，會讓人覺得毛骨悚然」。也直呼佐久間現場滿快就會進入狀況，「不知道是否因為他是歌手，常常接觸比較快節奏的歌曲，且他到片場時並不是帶著自己是偶像那種意識來的，我感覺他是以演員身分到場想要全力以赴的」，並稱「他在片場非常開朗，我剛開始不知道他很喜歡動漫，某天聊天時，他突然講動漫講到欲罷不能。」

前陣子內田英治在東京巨蛋看了Snow Man的演唱會，笑說看到他空翻等高難度動作，不知道他這麼厲害，「我嚇了一跳，後來我還跟他說，我看到你的另一面欸，我也有稱讚他跳得很好喔」。至於土屋太鳳，內田英治表示，一開始的印象就是常演出校園題材的作品，「但合作過後發現本人是非常可靠的一位女演員，非常真實，也和工作人員相處得很好」。

高雄電影節於10月7日（六）至22日（日），在高雄市立圖書館總館、高雄市電影館、內惟藝術中心、VR體感劇院及高雄流行音樂中心珊瑚礁群登場。門票請上「OPENTIX售票系統」購買，更多影展資訊敬請鎖定高雄電影節官方網站、IG與臉書粉絲專頁。