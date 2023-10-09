消防員工作促進會為爭取組工會等訴求，9日下午在凱達格蘭大道舉行抗議，聚集約30人抗議，下午2時許，促進會的貨車搭載物資欲前往會場，遭到員警攔阻，現場群眾推擠員警，其中朱姓工運人士跌倒，《公民行動影音紀錄資料庫》指控警方與成員爆發肢體衝突，北市警澄清，指網站斷章取義，以激烈言詞煽動群眾。

2023年10月9日台北市／《公民行動影音紀錄資料庫》指控與警方爆發肢體衝突。（翻攝自臉書網頁）

警方表示，有關消促會及工運人士，欲於凱道舉辦非合法集會，於14時許，自中山南路常德街口，逕行挪開警方管制之改道牌，強行駕駛車輛載送帳篷等大型陳抗物資，駛入國慶大會管制區域內，中正第一分局依法攔阻，並勸導群眾保持冷靜，未發生衝突，惟該團體仍執意駕駛車輛前行，警方依法警告並適時勸阻，未實施強制作為。

有關媒體報導警方推擠令群眾跌倒一節，經查係工運人士不慎跌倒，另一消防員於貨車前以自行跌倒方式表達訴求。另公民行動影音影片刻意截取警方抬腳影射警方欲踩民眾畫面，經警方查證影像，係民眾跌倒，警方閃躲時收腳之動作，為少數民眾截圖後斷章取義之不實照片。

中正第一分局對於本次活動均採柔性作為，呼籲參與民眾理性表達訴求，勿以不當行為及照片誤導輿論。