2024總統大選進入白熱化，在野支持者都憂心「藍白合」能不能成，而民眾黨總統參選人柯文哲6日拋出具體方案，認為藍、白兩方應該挑5家民調公司、多做幾次民調。國民黨主席朱立倫與總統參選人侯友宜也給出回應。而日前前高雄市長韓國瑜則被爆出可扮演「桶箍」角色，韓國瑜也在今（9）日在臉書上曝光了和柯文哲的合照，直言「我衷心盼望，用小我凝聚大我，桶箍不是一個人，人人都是桶箍，把改變的力量團結起來」，柯文哲則回應「多年不見，韓市長還是風趣健談、充滿熱情，平安」，引爆許多網友討論。

韓國瑜9日在臉書上PO出一篇「四年闊別，老友相見」的文章表示，「整合，不是個人意願的抉擇，而是國家社會的期待，只有輪替，可以保持國家的清新與活力，防止貪婪與腐敗繼續腐蝕我們珍愛的寶島；只有團結合作，我們才撐得起人民的託付與期待」，韓國瑜更說，「侯市長、柯市長、郭董事長，都擁有讓台灣向上的能力與智慧」。

最後韓國瑜更說，「我衷心盼望，用小我凝聚大我，桶箍不是一個人，人人都是桶箍，把改變的力量團結起來，讓我們給他們多一點鼓勵，齊心合力，必定會讓台灣更好」。而柯文哲也在貼文下方回應表示，「多年不見，韓市長還是風趣健談、充滿熱情，平安」。

許多網友看完後紛紛留言表示「阿北拜託讓我看到夢幻組合」、「相信柯主席的睿智 祝福」、「韓總的魅力，建置在公平的民調之後，相信大家的熱情會更加速推動輪替」、「柯文哲加油」、「樂見合作，柯主席和韓市長都是我們心中的那道光」。