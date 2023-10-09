由於東北季風增強，明（10）日東北部、桃園以北下雨時間較長，有短暫陣雨，基隆北海岸、東北部及大台北山區有局部大雨或豪雨，東部亦有局部大雨。氣象署表示，未來一周持續受東北季風影響，不過因為水氣稍減，迎風面雨勢較為趨緩。氣象達人彭啟明提到，明天國慶大典不能說天氣很好，但最多只是飄陣雨，「不過光是北部一個區和區之間，下雨情形很不相同，受到地形影響機會很大」。

氣象署分析未來降雨分布。（氣象署提供）

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」在臉書粉專發文分析，目前布拉萬颱風位於關島東南方，後續往北轉東北方向移動，距離台灣很遠沒有明顯影響，小犬颱風則在香港附近，比原先預期撐得更久，預估其間接帶來水氣的影響約持續到周三，之後天氣比較穩定，另外預期未來1周熱帶洋面到南海還是有低壓活動，但暫時沒有出現接近台灣或間接帶來明顯影響的模式預報情境。

氣象署預測未來溫度趨勢。（氣象署提供）

氣象署指出，明天台灣東北部、桃園以北下雨時間較長，有短暫陣雨，基隆北海岸、東北部及大台北山區有局部大雨或豪雨，東部亦有局部大雨發生機率，北部、東部、東南部、恆春半島有局部短暫陣雨，中南部多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；溫度方面，各地夜晚清晨低溫約23到25度，新竹以北及東北部白天高溫約26、27度，其他地區約28至31度，感受舒適至溫暖。

氣象署說明，周三至下周一（11日至16日）持續受東北季風影響，迎風面北部及東半部地區有局部短暫雨，但雨勢較為趨緩，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨。