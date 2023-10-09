埃及情報官員表示，早在恐怖組織發動襲擊之前，埃及多次以「策劃大事」的字句，提醒以色列要留意加薩方面的動向，但是以色列情報部門一直忽略了警告。

以色列時報(Times of Israel)報導，這位埃及官員表示，埃及經常充當以色列和哈馬斯之間的調解人，曾多次與以色列人談論「大事」，但沒有詳細說明。

他說，以色列官員一直把重點放在約旦河西岸地區，忽略了加薩的威脅。納坦亞胡的政府之所以能第3次上台，約旦河西岸的以色列定居者是主要選票來源，使得以色列政府更關注西岸地區的治安，也就忽略了加薩的局勢。

「我們已經警告他們，局勢即將爆發，而且規模會很大。但他們低估了此類警告。」

其實以色列不僅無視了鄰國的明確警告，反應能力也不足。對生活在加薩的巴勒斯坦人來說，以色列的監視目光從來沒有停過。偵察無人機在天空中不斷嗡嗡作響。邊境線上佈滿了監視器和守衛的士兵。按理說，以色列情報機構都知道加薩地區的即時動態。

但是在襲擊之前，以色列似乎矇然無知，哈馬斯武裝部隊衝破了以色列邊境障礙幾百名恐怖分子進入以色列，造成700 多人死亡，上千人受傷。再怎麼說，這些行動發起之際，以色列的監視系統也應該都有收錄才對，為何沒有任何動作?

以色列軍方首席發言人哈加里少將(Daniel Hagari)承認，軍隊欠公眾一個解釋。但他說現在還不是時候。「現在我們要先戰鬥，結束後我們再調查。」

為何以色列對加薩的局勢一無所知? 對此，以色列退休將軍阿米爾•阿維維(Amir Avivi)表示，以色列在加薩走廊沒有立足點，這使得以色列安全部門，越來越依賴技術手段來獲取情報。但是加薩的恐怖分子已經找到了迴避這些科技情報收集的方法，使以色列無法完全了解他們的意圖。

他說：「他們回到了石器時代。」他解釋說，恐怖分子不再使用電話或電腦，而是更傳統的辦法聯絡。

有人說，把責任完全歸咎於情報失誤還為時過早。因為約旦河西岸也確實發生了一系列的低程度暴力事件，導致部分軍事資源轉移到那裡，而納坦亞胡執意推動的「司法改革」(實為行政擴權、司法削弱)，也導致以色列內部政治混亂。那起爭議的計劃，甚至在以色列國防軍也有強大的反對意見。

在歐巴馬政府時期，擔任以色列-巴勒斯坦談判特使的因迪克(Martin Indyk)表示，納坦亞胡的司法改革絕對是重要因素，「這讓以色列國防軍陷入了混亂。」