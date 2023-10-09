據外媒報導，隨著中國開始生產新一代核潛艇，一場中西方潛艇軍備競賽正愈演愈烈。專家警告稱，預計中國新一代核潛艇擁有高超的靜音性能，將首次對美國及其盟國日益加強追蹤潛艇的努力構成挑戰。

《路透》報導引述防務專員分析稱，愈來愈多的證據表明，中國096型彈道導彈核潛艇有望在2030年前投入使用，其靜音性能獲得重大突破，這項進展一定程度上得益於俄羅斯的潛艇技術。

美國海軍戰爭學院的中國海事研究所日前發表研究報告稱，對中國新一代潛艇的監控難度將比以前大得多，參與研究的7名分析人士和3位駐亞洲的防務專員認為，這項結論「毋庸置疑」。

參與研究的退休潛艇軍官和海軍技術情報分析師卡爾森（Christopher Carlson）說，096型潛艇將是美軍及其盟友的一場噩夢，它們非常難被發現。

卡爾森說，他不認為中國已獲得俄羅斯最新技術，但中國將生產一種隱匿性能足以與莫斯科Akula級改進型潛艇相媲美的潛艇。

新加坡防務學者表示，這項研究為中國改進彈道導彈潛艇提高反潛戰能力的研究項目打開一扇窗。

096核潛艇（北約代號：唐級）是中共海軍研製中的第3代彈道導彈核潛艇，為094型核潛艦的後繼型，可攜帶潛射巨浪-2或巨浪-3彈道導彈至少16枚。由於其設計上在艇身背部有大片隆起，造成行進行有較大噪音，因此建造數量極少。但是近10年來陸續引進俄羅斯潛艇的靜音技術，096型核潛艇將有新的改進型號出現。

美國《戰略之頁》網站曾報導，已發現一艘中國096型彈道導彈戰略核潛艇被發現正在下海試航，美國情報專家認為，新型09I型核潛艇可能具備在極地冰層下發射導彈的能力。