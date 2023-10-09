巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」7日突然對以色列發動突襲，目前傳出以色列至少有700人喪生，數十人遭到綁架，隨後以色列對加薩地區展開一系列報復行動。美國前總統川普表示，如果他現在是總統，哈瑪斯突襲以色列的事情根本不會發生。

根據《國會山報》（The Hill）8日報導，美國前總統川普周日表示，如果他現在是總統，哈瑪斯突襲以色列的事情，以及俄烏戰爭，根本就不會發生。

川普讚揚了自己在白宮期間幫助以色列總理納坦雅胡的記錄，並支持以色列對戈蘭高地主權的主張，以及承認耶路撒冷為以色列首都和將美國大使館遷至耶路撒冷等行動。

不過川普也被批評，大使館的搬遷被視為該地區緊張局勢的一個風險，這違背了美國多年來避免在這座有爭議的城市設立大使館的政策。

周六，川普在愛荷華州的一次活動上發表講話時，談到了哈瑪斯的襲擊，聲稱這些襲擊是美國被視為「軟弱無能」的結果。

「以色列發動襲擊是因為我們被認為軟弱無能，而且領導人非常軟弱」，川普顯然是在抨擊拜登總統。