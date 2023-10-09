以民謠大師陳明章為主角的紀錄片《撼山河 撼向世界》今（9日）也在高雄電影節首映，該片日前獲第60屆金馬獎最佳紀錄片提名，由於該組堪稱死亡之組，入圍導演包括許鞍華、蔡明亮、趙德胤等，每個都大有來頭，導演林正盛受訪直呼開心，表示今年入圍的紀錄片太特別，都是資深導演，以往客套話「入圍就是得獎」今年特別有感，「誰得獎都開心，沒得獎也都祝福啦」。

至於視誰為最大的對手？林正盛也坦言自己還是很期待得獎，「每個入圍導演都很優秀，但我最期待就是我的片，因為是11月17日上映，如果25日得金馬獎的話，會對票房有滿大的助力。以前年輕的時候去參加國際影展都會很開心、很虛榮，但後來了解到其實就是為了賣片，能夠讓票房更好，對投資人也能有個交代，很早就知道參加影展都是為了讓電影賣的更好，得獎只是附加價值。」

陳明章表示會拍紀錄片完全是意外，因為自己和林正盛正好住在樓上樓下，時常約喝酒，2人聊天幽默風趣，當初林正盛導演的老婆就隨意拿起V8拍攝，邊拍還開玩笑說，這些東西會不會到最後可能只有告別式才會播放，「所以到了4年前才開始決定要拍成紀錄片，我們2019年冬天開始拍，總共拍了有大概1000個小時跑不掉」，剪完後還提醒彼此身體要健康、活久一點，因為不論誰先走，版權可能會變成活下來的一方所擁有，愛喝酒的陳明章也笑說，如果夠活到90歲，「插鼻胃管的時候，要幫我灌威士忌。」

導演林正盛（左）和陳明章感情好，訪問氣氛也相當歡樂。（高雄電影節提供）

陳明章和伍佰是認識多年的老友，在紀錄片中也有互動，2人曾一起製作廖峻和黃乙玲的唱片，但在合作電影《少年吔，安啦！》後，陳明章就比較少找伍佰，陳明章急忙澄清2人感情從頭到尾都很好，笑說伍佰是將才，已經可以自由發展，也強調未來會和伍佰一起開演唱會。日本名導是枝裕和也在紀錄片中出現，他和陳明章曾合作過《幻之光》，林正盛表示，對是枝裕和提出邀約後，對方很快就答應了，私下他們也會聚餐聊天，但因為彼此語言不通，陳明章竟然把是枝裕和晾在一旁吃火鍋。