2024亞洲盃五人制足球賽資格賽7日到11日在北市大天母校區體育館進行，中華隊9日應戰澳洲隊，從0比1落後追平並2比1超前，可惜領先優勢未能維持到最後，被澳洲隊再度後來居上攻進兩球，2比3飲恨，11日對上4屆冠軍日本隊仍將全力以赴。

中華五人制男足去年成功重返亞洲盃會內賽，資格賽抽籤位列第2檔次，不過籤運不佳與4屆冠軍日本同組，澳洲則因從2016年後未能打入五人制亞洲盃，抽籤屬於第3檔次，因此這次在台北進行的2024亞洲盃五人制足球賽資格賽中華隊和澳洲、日本同組，由於主場作戰，也讓台灣球迷可以在現場欣賞中華隊與兩支足球強權的對抗。

9日面對澳洲，中華隊率先掉球，但努力爭取進球曾取得2比1領先，可以在比賽後段被澳洲隊一次迅雷不及掩耳的傳球配合攻破球門追平，尾聲則在中華隊守門員衝出防守、空門的危機下被澳洲隊再攻進一球，中華隊2比3飲恨，不過精彩的過程令球迷看得血脈賁張。

五人制亞洲盃資格賽將參賽球隊分成8個小組，決定15張會內賽門票，分組第1直接晉級，後來因為A組土庫曼退賽，所以各組的分組一、二名都可以晉級，中華隊所屬的分組遭遇強敵澳洲、日本環伺，要搶分組第1不容易，但若努力爭取分組第2也有出線機會，只是目前先輸澳洲，11晚間7點對日本有非贏不可的壓力，雖然贏球難度高，全隊仍將全力以赴。