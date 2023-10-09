藍白合成為總統大選關鍵議題，前高雄市長韓國瑜被各方認為可扮演「桶箍」角色，但具體會面行動遲遲未見進展。但韓國瑜今(9日)在臉書上曝光了和民眾黨主席柯文哲的合照，直呼「衷心盼望人人都是桶箍！」引發政壇熱議。名嘴黃揚明表示「藍白合的節奏應該是要進入深水區了！」

「四年闊別，老友相見！」韓國瑜說「整合不是個人意願的抉擇，而是國家社會的期待，只有輪替可以保持國家的清新與活力，防止貪婪與腐敗繼續腐蝕我們珍愛的寶島；只有團結合作，我們才撐得起人民的託付與期待」，他說侯、柯、郭都擁有讓台灣向上的能力與智慧，「我衷心盼望，用小我凝聚大我，桶箍不是一個人，人人都是桶箍，把改變的力量團結起來，讓我們給他們多一點鼓勵，齊心合力，必定會讓台灣更好！」

黃揚明對此發文直呼「藍白合的節奏應該是要進入深水區了！」

網友表示「居然同框了」、「感謝韓國瑜市長的一席話，桶箍不是韓國瑜市長一個人，桶箍是每一個人的！侯、柯、郭要聽得進去，人民受夠了民進黨這8年了，改變從您們3位開始，謝謝」、「論私人情誼，韓跟柯比較有革命情感」、「最不需要的就是場面話，韓直接跳下來合最實際了」、「我不在乎柯文哲，韓國瑜您的動向才是關鍵！」、「這兩個應該能把票極大化吧」、「難道要實現了嗎」、「兩人合作天下無敵！」