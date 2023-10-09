大陸商務部決定將對台貿易壁壘調查期限延長至明年1月12日，恰逢我總統大選前一天。國立政治大學東亞研究所特聘教授王信賢認為，這凸顯大陸近期對台新增了另一條軸線：「繁榮與貧窮」，也展現對台政策的主動權與主導權。

大陸商務部9日公告，今年4月12日決定就台灣對大陸貿易限制措施進行貿易壁壘調查，但因本案情況複雜，決定將本案的調查期限延長3個月，將調查期限延長至2024年1月12日截止。

王信賢告訴本報，此舉毫無疑問與台灣大選有關。他表示，中共對台介選是常態，這次嘗試推出此議題，屆時再視民調狀況進行操作，也展現對台的所謂主導權和主動權。

王信賢分析，過去一年多，大陸對台主要採「和平與戰爭」這條軸線，凸顯若兩岸關係不佳或台灣往「獨」發展，就會引發戰爭。近幾個月，則新增另外一條軸線：「繁榮與貧窮」，福建對台示範區21條、對台貿易壁壘調查及研究中止ECFA關稅優惠都屬此軸線的「組合拳」。在這次總統大選，北京將持續並舉這兩條軸線。

王信賢指出，過去台辦的角色一直是促進兩岸交流，但在8月大陸商務部宣布研究中止ECFA項下關稅優惠之後，從國台辦發言人朱鳳蓮到主任宋濤都表示贊同，這代表已由中共中央對台工作領導小組操盤此事。

王信賢認為，當初簽訂ECFA屬於大陸高層的政治考量，後來也成為習近平對台經濟社會融合的旗艦型政策，若有轉變也將是政治決定。他評估，對北京而言，ECFA可放也可收，但不可能完全中止，否則就表示出對經濟社會融合政策道路的失望。不過，大陸可能從早收清單中的石化、紡織、機械等產業下手。

王信賢也提醒，習近平時期強調「主場融合」，惠台31條、惠台26條、農林22條等，都是「以我為主」，並抓住兩岸關係發展的主動權跟主導權。他再舉例，福建對台示範區21條中的支持古雷石化產業基地，可能就在劍指ECFA中對台灣石化業的讓利。