查農（右）與Bright共浴談情。（LINE TV提供）

泰國BL劇《愛的香氣》，由《模犯生》查農桑提納同庫（Nonkul）、拉皮彭塔帕蘇萬飾（Bright）主演。大談跨時空的甜虐主僕戀。最新播出的劇情中，2人在雨中纏綿激吻後進屋躲雨，Bright暗示「家裡只有我們」，互相脫衣擁吻，一路吻到床上，讓觀眾看了臉紅心跳，另一個讓粉絲期待許久的共浴戲，也終於有一刀未剪完整版，2人浪漫相擁談情，Bright情話猛攻查農，形容查農就像緬梔花花香，誘人又令人迷戀，畫面如電影般精緻唯美，被粉絲直誇是泰腐「年度最佳」。

劇中飾演少爺的Bright與「管家」查農有不少讓害羞的親密戲，幕後花絮中， 2人因為朝夕相處越來越熟悉，私下花絮都互相吐槽對方，像是「半裸抹油」的場景，Bright爆料查農油倒太多，「太油了，感覺都可以下鍋炸了」，他也稱讚查農按摩很舒服，但拍完這場就是得要洗澡。另外一場查農伸手幫Bright按摩眉間的曖昧戲碼，幕後也超爆笑，查農一開始按摩力道沒抓好，用力過猛讓Bright嚇一跳，導演笑翻連忙喊卡，Bright接著驚呼：「太大力了啦！不是應該輕輕按摩嗎？」

《愛的香氣》改編自超人氣小說，故事情牽三世，查農飾演建築師Jom，在現世遭遇男友劈腿、車禍落水，一醒來發現已穿越到1920年的暹羅王國，遇到富家少爺「Yai先生」，兩人初次相遇就感受到命運感，查農也從一般僕人變成少爺貼身管家，經歷一連串的事件後，感情逐漸升溫，更從主僕關係躍升成戀人。該劇獨家在LINE TV與泰國同步播出。