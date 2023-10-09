69歲的台語女歌手陳盈潔因教唆偽造有價證券罪，遭最高法院判處3年2月有期徒刑，入獄前就疾病纏身，好友許常德也相當關心她，不時會去探監。他8日才在臉書發文，透露她急性腎衰竭、敗血病、急性呼吸衰竭、高血鉀的近況，也在Podcast曝光了陳盈潔的入監情況。

身為陳盈潔好友的許常德，近日登上黃越綏Podcast節目《恁祖媽來了》中，並提及了陳盈潔的情況，指出她這幾年因疫情、身體情況不佳等因素，而不和其他人聯絡，自己也是直到近期才與她連絡上，並不時去探視。此外，為了與許常德見面，陳盈潔時隔一年再度踏出家門，還特地去染頭髮，十分開心能與他敘舊。

另外，許常德也在節目中曝光陳盈潔在入監當天的情況，指出陳盈潔除了嘔吐多次外，在女廁時，還因腿腳無力，整個人掉進廁所，爬不起來，而許常德當時則趕緊上前幫忙協助清理，也十分感謝現場其他人的協助。

事實上，許常德8日才在臉書上發文，寫下：「陳盈潔老師急性腎衰竭、敗血病、急性呼吸衰竭、高血鉀。」曝光陳盈潔目前插管中，急需洗腎加護病房，希望能透過社群的力量獲得網友幫助，而陳盈潔所屬的鳳凰藝能則表示，經過跟陳盈潔的大姐查證，傍晚收到訊息，陳姐的確有腎衰竭的狀況，目前已由監獄方面送醫，進行洗腎診療，「家屬正在趕往醫院當中，我們會隨時了解最新狀況，希望陳姐能夠盡快恢復健康。」