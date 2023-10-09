台灣亞運代表團在本屆杭州亞運會勇奪19金、20銀、28銅，金牌數追平隊史最佳成績，不僅振奮人心，也帶動運動彩券投注金額創新高、較上屆大增5成！中華民國運動彩券經銷商商業同業公會理事長何昱奇今（9）日表示，台灣不乏各類運動好手，但需要更強而有力的後援，呼籲體育署應升格為體育部。

由於何昱奇日前在亞運棒球賽時曾發祭品文表示，只要中華隊贏中國隊，運彩公會就送300份200元的全聯禮券，若勇奪金牌就送出600份！最後，中華隊贏了中國隊、但卻輸給了韓國隊，獲得銀牌，但運彩公會今日仍大方送出600份的全聯禮券紅包。

何昱奇9日兌現承諾，吸引許多運動彩迷前往台中市南區運彩公會拿禮券紅包。彩迷們在搶答簡單的問題後，紛紛拿到禮券，開心之情溢於言表。

何昱奇說，今年我國亞運代表團的表現優異，帶動運彩投注金額創下歷年新高、達到12億餘元，較上屆大幅成長5成；其中，1.2億元將挹注到運動發展基金，是雙贏的發展。

不過，何昱奇強調，目前的體育署層級太低，體育界和運彩界人士呼籲許久，希望未來體育署能升格為體育部。他說，希望總統參選人能提出有利於體育發展的政見，爭取選民認同，並有利於體育的發展。